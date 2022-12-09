عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة والصين تبحثان سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار

صدى البلد

 عقد الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سونج كيم، مؤتمرا بالفيديو، أمس /الخميس/، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينج لمناقشة سلوك كوريا الشمالية المتصاعد المزعزع للاستقرار.


وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن كيم أعرب عن قلقه إزاء العدد غير المسبوق لإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية هذا العام، بما في ذلك ثمانية صواريخ باليستية عابرة للقارات.


وأدان بشدة عمليات إطلاق الصواريخ هذه، التي انتهك كل منها قرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي، وشدد على ضرورة وفاء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها وفرض نظام العقوبات بشكل كامل.


وأكد كيم أن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هو هدف مشترك مهم.
وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية ومستعدة للقاء كوريا الشمالية في أي وقت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

كيف تجلى الله للجبل ؟..موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

حدث ليلا .. كشف تفاصيل مقتل محامي كرداسة .. فوداكوم تستحوذ على 55% من فودافون مصر .. إصابة سيلين ديون بمرض نادر

أخبار الرياضة ... الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك .. موعد عودة كهربا للمشاركة

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية

عرض الجمعة .. آيفون 11 بـ 11 ألف جنيه.. سعره فى المحلات 18 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

صور توضح طرق اختيار بطاطس التحمير

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ