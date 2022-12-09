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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية  فستان قصير للغاية و ذا أكمام طويلة واتسم باللون الميتالك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها وزاد من جاذبيتها.


سعر فستان هيفاء وهبي 


قد حمل فستان هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية YSAINT LAURENT، وبلغ سعر التصميم 2250 دولار أي ما يقرب من 70  ألف جنيه مصري.
انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون مما زاد من أناقتها و جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي بـ خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.
 

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