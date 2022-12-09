حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط 6 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية دائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ضبط 6 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة واسلحة نارية متخذين دائرة المركز مسرحا لمزاولة تجارتهما الآثمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها ومعاونة الرائد مصطفي الشريف والرائد أحمد طلعت عدس معاوني رئيس المباحث من ضبط 6 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمين قرية "شبلنجة" دائرة المركز.

وضبط بحوزة المتهمين كمية كبيرة من مخدرة البودرة ومخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش وعدد من الطلقات وسلاح أبيض.