أحمد موسى: بيان المركزي حول مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد واضح

قال الإعلامي أحمد موسي إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة يختص بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية فقط وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

وأضاف أحمد موسي خلال برنامج "علي مسئوليتي" علي فضائية "صدي البلد”، أن البنك المركزي المصري أصدر بيان كاشف ومحدد ليس فيه أي لبس.

وأكد البنك المركزي المصري أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة يتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية وأن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر في عام 2016 .



وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن مشروع القانون لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم ودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك المصرية وكذلك سرية المعلومات والمعاملات المتعلقة بها.

