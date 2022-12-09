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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيناء تشارك في المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لتنس الطاولة

تدريبات تنس الطاولة
تدريبات تنس الطاولة للشباب في سيناء

تشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، في المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لتنس الطاولة  “ناشئين وواعدين“  والذي تجري تدريبات حاليا بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء،  أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يولى اهتماما شديدا وبشكل متواصل لمراحل تنفيذ المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات .

وأكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،  أن هناك عدة لجان تشارك في تنفيذ المشروع وهي:
اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة ، وخاصة  رسالة المشروع ، وهى رسالة تربوية قومية فنية رياضية استثمارية.

 

الكشف عن الموهوبين
 

وقال كليب راشد، أن المشروع،  يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال إكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل للكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

ويدرب الفريق   الكابتن هشام مرتجى والكابتن أحمد عبدالخالق، تحت إشراف عصام التلوانى مدير عام المشروع بشمال سيناء ومدحت أسعد مدير مركز شباب 6 أكتوبر وإداري تنس الطاولة.
 

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