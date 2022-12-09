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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العنف في الأراضي المحتلة

صدى البلد

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد ٣ فلسطينيين بمدينة جنين فجر أمس الخميس.

وأوضحت مصر فى بيانها، أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز مئتى شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

 

ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسئولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدى إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

مصر الأراضي المحتلة فلسطين استشهاد جنين

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