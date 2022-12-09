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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تستقبل نحو 8.28 مليون لاجئ أوكراني منذ بداية العملية الروسية

صدى البلد

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 8 ملايين و277 ألف لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.


وأضافت الوكالة - حسبما أفاد راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 23 ألفا و300 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الخميس، فيما غادر نحو 19 ألفا و300 لاجئ إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين نحو 6.45 مليون شخص.


وقد مررت بولندا في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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