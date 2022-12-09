صحة الشرقية تختتم فعاليات حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لـ55 ألف منتفعة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه اختتمت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية مساء أمس الخميس فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي انطلقت منذ يوم الأحد الماضي، واستمرت لمدة ٥ أيام حتي أمس الخميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢، ليصل إجمالي المنتفعات بالحملة ٥٥١٣٢ سيدة علي مستوي محافظة الشرقية، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٤١١٥٥ سيدة، وذلك تحت إشراف قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المرحلة الأولى شملت ١٠ إدارات بالمحافظة، وهي "القنايات، كفر صقر، أولاد صقر، ديرب نجم، أبو حماد، بلبيس، العاشر من رمضان، مشتول السوق، منشأة أبوعمر، الصالحية"، على أن تبدأ المرحلة الثانية من الحملة يوم الأحد ١٨ ديسمبر لمدة ٥ أيام حتى الخميس ٢٢ ديسمبر، بعدد ٩ إدارات صحية وهي "الزقازيق، ههيا، أبوكبير، فاقوس، الحسينية، صان الحجر، منيا القمح، الإبراهيمية، القرين".

وأوضح وكيل الوزارة بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات بالمحافظة، بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، والتي توفر بها خدمة الأخصائي، هذا بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلي المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقري بالشرقية، بالإضافة لتنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، حيث شهدت الحملة نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية، لرفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدي.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وجميع الفرق الإشرافية والفرق العاملة بالحملة التنشيطية علي الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لسيدات المحافظة.