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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عاش..ماذا فعل باتو العماني مع أرجنتيني نفدت نقوده في مونديال قطر..فيديو جراف

مشجع عماني
مشجع عماني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرا يثبت أصالة وكرم العرب، حيث أقدم شاب عماني على استضافة مشجع أرجنتيني في منزله، بعد أن نفدت نقوده .

 

 

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال


خطف مقطع فيديو لشاب عماني القلوب بكرمه مع مشجع أرجنتيني، بعد أن نفذت نقود المشجع الأرجنتيني، وفكر للعودة إلى بلاده وعدم متابعة فريقه في مونديال قطر .

فيديو مؤثر


ظهر في مقطع الفيديو مشجع أرجنتيني، يجري لقاء مع تلفزيون بلده، وبيده حقائب سفره، ويخبر المذيع أنه قرر العودة إلى بلاده بعد أن نفذت نقوده، حيث لم يتبق معه سوى تذكرة الإياب.


وجاءت تعليقات من تابع الفيديو، أن العرب أهل كرم وأخلاق، خاصة أن الشاب العماني ضيف أيضا في الشقيقة قطر، التي احتفت بضيوفها من كافة أنحاء العالم، بشكل لم يسبق له مثيل في أي مونديال سابق.

 

ولمتابعة المزيد حول موقف شاب عماني مع مشجع أرجنتيني نفدت نقوده .. تابع الفيديو جراف التالي:

شاب عماني مشجع أرجنتيني نفدت نقوده مقطع فيديو لشاب عماني مونديال قطر

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