رئيس جزر القمر: لدينا انفتاح كامل على دول العالم للمشاركة في التنمية

أكد رئيس جمهورية جزر القمر، أن الحكومة لدينا تعمل على التنمية، مضيفا أن لدينا انفتاح كامل على دول العالم للمشاركة في التنمية.



وأضاف رئيس جمهورية جزر القمر، في كلمته خلال القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، مساء اليوم الجمعة، أن ندعوكم لمساعدتنا في تنفيذ المشاريع، مقدما الشكر للدول العربية، والصين على دعم أواصر التنمية للمشاريع لدينا في التنمية.

فيما انطلقت أعمال القمة العربية الصينية الأولى بالرياض، بحضور ومشاركة قادة الدول العربية والخليجية، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الصين.