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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: ندعم المستثمرين عبر مهل مجانية تنفيذية

المهندس أحمد مصطفى
المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

أكد المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الإسكان الاجتماعى يشهد تطورا كل عام، موضحا أن مدينة الشيخ زايد بها إسكان متوسط متمثل في مشروع جنة وتم بناء وحدات سكنية على مساحات 130 و140 مترا كاملة التشطيب ونسعى لجعل جزء من هذه العمارات عمارات ذكية يتم التحكم فيها من خلال شاشات تتواجد بجهاز المدينة نتحكم في المياه والكهرباء .


وبشأن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، قال رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، إن المستثمر يكون لديه مشكلة في الفترة الزمنية التي ينفذ فيها المشروع وقيمة الأرض والأقساط التي عليه .


وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم تعمل على دعم المستثمرين من خلال محورين أولهما إعطاء مهل مجانية تنفيذية ، بجانب مهل في سداد الأقساط، لافتا إلى أن المستثمر يحصل على فترة زمنية مجانية إضافية ونقدم كل الدعم للمستثمرين، حيث إن المستثمر لابد أن يشعر أن الدولة تدعمه ونحن ندعمه من خلال هذه الأشكال .

المهندس أحمد مصطفى الإسكان الاجتماعي مدينة الشيخ زايد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ة منى العمدة

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