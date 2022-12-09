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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: بناء مدينة ذكية بالكامل في الامتداد الغربي

المهندس أحمد مصطفى
المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

أكد المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الامتداد الغربى للمدينة تبلغ مساحته حوالى 10 آلاف فدان، ويتم توصيل كل المرافق لهم بتكلفة 4 مليارات جنيه توفرهم الدولة، مشيرا إلى أنه يتم بناء مدينة ذكية بالكامل في الامتداد الغربى.


قال رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، إن مشروع الحزام الأخضر يقع في الامتداد الغربى لمدينة الشيخ زايد .


وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الشركات استلمت الأراضى الخاصة بالحزام الأخضر وبدأت تعمل، وقريبا جزء من قطع الأراضى سترى النور وسيوجد بها إسكان، وقد تظهر للنور بالكامل مع نهاية عام 2023.

 

المهندس أحمد مصطفى جهاز مدينة الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد هنا الجمهورية الجديدة مشروع الحزام الأخضر

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