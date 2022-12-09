عمليات احتكار واسعة.. تفاصيل صراع مايكروسوفت مع التجارة الفيدرالية.. فيديو

حرب جديدة تدور رحاها بين مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا الرقمية من ناحية وبين لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية من الناحية الأخرى، بسبب خطة العلامة التجارية الأمريكية الرائدة في التكنولوجيا الرقمية الاستحواذ على شركة أكتيفجن بليزارد المتخصصة في ألعاب الفيديو، وهي الخطوة التي تعتبرها الهيئة الفيدرالية مناهضة للمنافسة وتعزز الاحتكار.

وفقًا لموقع "The Verge" قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية لوقف استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة أكتيفجن بليزارد Activision Blizzard المتخصصة في ألعاب الفيديو مقابل 68.7 مليار دولار لاتمام الصفقة.

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الطعن القانوني، وتجادل من خلاله في الحيثيات بأن الاستحواذ "سيمكن شركة مايكروسوفت من قمع المنافسين وأن يجعل أجهزة إكس بوكس Xbox للألعاب الخاصة بها مستحوذة بالكامل على كل الألعاب وكل الاشتراكات الخاصة بها".

تصويت مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على القرار ورفع قضية يعني أن Microsoft تواجه الآن تحديات ضخمة أمام استكمال صفقة Activision Blizzard، كما تخضع الصفقة للفحص والتمحيص من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا على الرغم من محاولات مايكروسوفت المتكررة لإرضاء كل الأطراف المعنية.

وقالت هولي فيدوفا ، مديرة مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان رسمي : "اليوم نحن نسعى لمنع سيطرة مايكروسوفت على استوديو متخصص في ألعاب الفيديو وعلى قطاع حيوي وديناميكي ودائم النمو وهو قطاع ألعاب الفيديو وبالتالي الإضرار بالمنافسين واحتكار كل الألعاب لصالح شركة واحدة".

واختتمت كلامها قائلة "أظهرت مايكروسوفت بما لا يدع مجالا للشك بأنها تستطيع حجب المحتوى من منافسيها في مجال الألعاب".

من جانبه قال براد سميث ، نائب رئيس شركة Microsoft ورئيسها ، في بيان لموقع The Verge: "ما زلنا نؤمن بأن هذه الصفقة في صالح قطاع الألعاب الفيديو ككل، وأنها ستزيد من المنافسة وتخلق المزيد من الفرص للاعبين جدد و مطوري ألعاب أن يظهروا على الساحة.

وأضاف "لقد التزمنا منذ اليوم الأول بمعالجة المخاوف الخاصة بالاحتكار ومناهضة المنافسة، وقدمنا بالفعل تنازلات مقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى لجنة التجارة الفيدرالية، نحن نؤمن بإعطاء فرصة للسلام والتصالح، ومع ذلك لدينا ثقة كاملة في القضاء ونرحب بعرض قضيتنا على المحكمة ".

وفي مذكرة داخلية إلى موظفي Activision Blizzard ، كتب الرئيس التنفيذي بوبي كوتيك Bobby Kotick أنه يريد "تعزيز ثقة الموظفين بأن عملية الاستحواذ ستنتهي. على خير، مضيفا: "الزعم بأن هذه الصفقة مناهضة للمنافسة وتعزز الاحتكار لا يتوافق مع الحقائق الثابتة، ونعتقد أننا سننتصر رغم كل التحديات والمعوقات.