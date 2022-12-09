جوجل تعالج خاصية مزعجة في نمط تشغيل airplane

كل المسافرين تقريبا يستخدمون خاصية airplane أو "وضع الطيران" عند السفر بالطائرات مما يعطل جميع الاتصالات اللاسلكية ، بما في ذلك بلوتوث و Wi-Fi - وهما من الأدوات الأساسية إذا كنت على متن طائرة حديثة.

وعلى الرغم من أن شركة جوجل سبق لها وأن أصلحت مشكلة البلوتوث الخاصة بها مع نظام تشغيل أندرويد 11 لتركه مفتوحا حتى مع نمط الطيران، إلا أن استخدام شبكة واي فاي المدمجة في الطائرة أثناء السفر كان لا يزال يتطلب منك إعادة تشغيله يدويًا ولكن هذه الحركة المزعجة ستنتهي قريبا مع هواتف جوجل الذكية Pixel.

وفقًا لـ 9to5Google، أدخلت جوجل تغييرات حديثة على نظام تشغيل هواتفها، حيث ستترك الأجهزة المدعومة بالنظام الجديد شبكة Wi-Fi قيد التشغيل عند إعادة تنشيط وضع الطائرة، مع الاحتفاظ بخيارات المستخدم عند تنشيط نمط الطيران مرة أخرى، ليظل الواي فاي مفتوحا.

ووفقًا لصفحة الدعم المرتبطة بهاتف Pixel، مكتوب "عند تفعيل نمط الطيران في هاتف أندرويد لأول مرة ، يتم إيقاف تشغيل Wi-Fi والبلوتوث، يمكنك تغيير هذا الإعداد للاحتفاظ باتصالاتك اللاسلكية قيد التشغيل حتى مع وضع الطيران، بحيث تظل على اتصال بأجهزة مثل ساعتك الذكية أو سماعات الأذن التي تعمل بتقنية بلوتوث، وسوف يحتفظ نظام التشغيل بهذا الخيار، حتى إذا قمت بتفعيل نظام الطيران مرة أخرى يترك الواي فاي مفتوح".