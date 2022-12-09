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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهور بـ البيجاما أحال ياسمين الخطيب للتحقيق وتعلّق : حلوة لـ أحلام؟

صدى البلد

نشرت الكاتبة والإعلامية ، ياسمين الخطيب ، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثناء تقديمها حلقة بالبيجاما منذ 3 سنوات تسببت في إحالتها للتحقيق.

ونشرت ياسمين الخطيب منشوراً قائلة :" الفنانة أحلام عاملة حلقة بالبيجاما ومحدش قال حاجة! والمواقع بتمدح اللوك، وبيتكلموا عن شياكة البيجاما وجمال البيجاما وحلاوتها!".

وأضافت عبر منشورها :"والغلبانة -إللي هي أنا- من ٣ سنين قدمت حلقة بالأوت فيت ده، قالوا لابسة بيجاما.. واتحولت للتحقيق، والحلقة اتمنعت من العرض، والبرنامج اتوقف.. وكانت ليلة كبيرة".

وتابعت :أنا عايزة رد اعتبار للبيجاما".

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