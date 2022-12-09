الجامعة العربية: هناك قوة نووية مؤكدة على الأرض اسمها إسرائيل.. فيديو

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الرئيس الصيني أكد أن الصين لا توافق على التدخلات في شئون الدول.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية،: "نحن نتفهم اعتبارات تقود الصين في مواقف وهم يتفهون اعتبارات تقود الدول العربية في مواقف"، لافتا: "تحدثت عن منع الانتشار النووي لأن هناك طرف إقليمي يسعى لبناء قدرة نووية وهناك شكوك حول سلميتها".

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،: "هناك أيضا قوة نووية مؤكدة على الأرض اسمها إسرائيل".

ومن جانبه أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، أن سياسة السعودية الخارجية مبنية على أساس مهمة وهو كيفية دعم مسار التنمية.

وأضاف: "الساسية الخارجية مسخرة لدعم مسار التنمية لحماية المكتسبات الوطنية وحماية أمن المملكة الوطني ودعم المشاريع الوطنية".