نجوت من كل ذلك.. تفاصيل طلاق الشيف الشهير أبو جوليا وزوجته| فيديوجراف

اشعل خبر انفصال الشيف الفلسطيني المشهور أبو جوليا عن زوجته الطبيبة سماح سهيل، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار منشور لزوجته تعلن فيه طلاقها من أبو جوليا حالة من الحزن والصدمة لمتابعي الشيف الشهير لدى الملايين.

وكتبت زوجة الشيف أبو جوليا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: «لا يطاق، الشعور بتراكم المعاناة ينفجر في هذه الصرخة: هذا لا يمكن أن يستمر، لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك».

ونزل الخبر كصاعقة على محبي الشيف أبو جوليا خاصة أنه لم ينوه على ذلك مطلقا وسط حيرة المتابعين الذين صدموا بالخبر حيث أن معظم فيديوهاته لا تخلو من تعليقات زوجته المضحكة بصوتها دون ظهور صورتها.