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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول أزهرى يفوز بلقب المعلم المثقف: تربيت على إذاعة البرنامج العام

معلم
معلم

خصص الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، مساء الجمعة، فقرة مع أول أزهرى يفوز بلقب المعلم المثقف. 

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وخلال الفقرة روى إبراهيم جابر، المدرس بمعهد فتيات الأزهر بالغربية وأول أزهري يفوز بلقب المعلم المثقف بالمشروع الوطني للقراءة، في مداخلة هاتفية، تفاصيل الفوز. 
وأكد إبراهيم جابر، المدرس بمعهد فتيات الأزهر بالغربية، أن قرأت في الفنون والفلسلفة والمنطق وعلم الأعصاب والتاريخ والأدب، مضيفا أنني أعمل مدرس نحو، لذلك درست علم الأعصاب لما له فائدة لي في تعاملي مع الطلاب. 

 

عشت على الراديو وتربيت على إذاعة البرنامج العام


وتابع إبراهيم جابر، المدرس بمعهد فتيات الأزهر بالغربية، أن عشت على الراديو وتربيت على إذاعة البرنامج العام، ويجب حل مشكلات الأطفال من قبل أولياء الأمور بعد تشخصيتها والاعتراف بوجود مشكلة".
واكمل إبراهيم جابر، المدرس بمعهد فتيات الأزهر بالغربية، انه :" قرأت ولخصت 30 كتابا للاشتراك بالمسابقة". 

 

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