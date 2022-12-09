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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: الدورى المصرى لا يتابعه شخصان في الدول العربية

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القوى الناعمة في مصر هي كنز مصر الحقيقي، والدولة المصرية تفرط حاليًا في قواها الناعمة وتمعن في التفريط في قواها الناعمة، قائلا "أصبحنا نفقد حضورنا في القوى الناعمة على مستوى الثقافة والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والغناء وكرة القدم بالتأكيد".
 

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وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن الدول العربية التي تقوم بتسويق مباريات الأهلي والزمالك احيانا نظرًا لوجود المشجعين المصريين في الاستادات وإقامة المباريات على أرضهم، مضيفا: "الدوري المصريين لا يتابعه شخصان في الدول العربية".

وعن تراجع دور الفن المصري، قال: "السينما المصرية اتهزقت وأهينت والدراما المصرية أصبحت محل منافسة جبارة في المنصات العربية التي نستخدم قوتنا الناعمة لصالحها، والفنانين المصريين رغم وجودهم في قلوب العرب جميعًا ويتم الاحتفال بهم وتكريمهم، ويتواجدوا في المهرجانات العربية إلا أن الفنانين نفسهم في محط هجوم واتهام وسخافات كبيرة داخل مصر وتنتهك سمعتهم ويتم الطعن في قيمهم، من قبل التيار الإسلامي السياسي".

إبراهيم عيسى القوى الناعمة اخبار التوك شو

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