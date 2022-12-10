رامي عياش يكشف تفاصيل أغنية الناس الرايقة مع عدوية

كشف المطرب اللبناني رامي عياش، تفاصيل أغنية الناس الرايقة مع الفنان أحمد عدوية، مؤكدا أن هذا العمل الفتى قريب لقلبه.



وأضاف رامي عياش، في حوار مع الفنانة أنغام، مقدمة برنامج أنغام، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن كان بقالي 15 سنة أحسب أحمد عدوية مابيغنيش.. إحنا كلنا بنحب أحمد عدوية وتربينا على أغانيه إحنا كلنا من جمهوره.

وتابع راني عياش، انه لما سمعني الملحن الكبير صديقي محمد يحيى أغاني كتيرة، وما تفقناش على واحدة منهم وسمعني إفيه من موال عجبني جدا، وقلتله عايز أغني الأغنية زي كده ومع أحمد عدوية.

مفيش أسبوع وسجلنا الأغنية



واكمل رامي عايش، أن كان موجود معانا هاني محروس، وقالي أنا أعرفه لكنه مابيغنيش إلا مع ابنه، فقلتله يعتبرني زي ابنه، وفعلا مفيش أسبوع وسجلنا الأغنية.



