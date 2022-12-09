رامي عياش: مصر لها الفضل عليا وأنقذت مسيرتي الفنية

حل الفنان اللبناني رامي عياش، ضيفا على الفنانة أنغام ببرنامجها المذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن كواليس من حياته الشخصية وأسرار من حياته الفنية.

وقال عياش خلال حواره بالبرنامج،:" أنا مدين بالفضل لمصر في إنقاذ مسيرتي الفنية، بعدما تم منع حفلاتي في وطني لبنان، مؤكدا أن بداياته الفنية وتأسيسه جمعية لتعليم الأطفال في لبنان.

وأوضح،:" بعد ما خرجت من استديو الفن بلبنان جيت مصر وكان لها الفضل عليا بعدما رفضت تجديد عقدي باستوديو الفن في لبنان، واتمنعت عني الحفلات في لبنان واتعرضت لضائقة مالية إلى أن جالي عرض من فندق في مصر وغنيت لمدة 3 أشهر.