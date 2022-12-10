إزالة 5 مكامير فحم بكفر البطيخ بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات لازالة مكامير الفحم المخالفة وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة حملة أخرى جاءت بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكفر البطيخ..

وأسفرت تلك الحملة عن إزالة عدد ٢ مكمورة فحم مخالفة بمنطقة العوامر بالبساتين ، حيث جاءت مكمورة منهم فى المهد تحت الإنشاء على مساحة ٣٠٠م ، هذا إلى جانب الجهود المبذولة لمتابعة التزام المكامير المطورة بالاشتراطات البيئية، كما يتم إزالة اى مكمورة مخالفة فورا ..

كما تم إزالة عدد ٣ مكمورة بلدية مخالفة بالهواشم التابعة للوحدة المحلية بالرياض ، هذا إلى جانب إيقاف مكمورتين مطورتين لمخالفتهما الاشتراطات البيئية ..