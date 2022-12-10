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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان من كولر قبل مباراة الأهلي القادمة في الدوري

صدى البلد

منح كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما تدرب بدون راحة عقب مباراته ضد غزل المحلة قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم ويعود لاستئناف تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب مختار التتش.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري

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ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد السلام “الأهلي وي” فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر 


تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

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