عمرو دياب مغني جيد.. حلمي بكر: قدمت 1800 لحن والمطرب النقاش صوته حلو

أطلق الموسيقار حلمي بكر، عدة تصريحات هامة خلال حوار مع الإعلامية ايمان ابو طالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، عبر شاشة الحياة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



هتجوز 8 لو ربنا أراد

كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل عن حياته الخاصة، قائلا " هتجوز 8 لو ربنا أراد ".

وأضاف حلمي بكر، أن : لا أعد زيجاتي وندمت على انفصالي من راندا خالة أصالة.

واضاف الموسيقار حلمي بكر، خلال اللقاء، أن : كانت هناك قصة حب بيني وبين سهير رمزي وكنت أول أزواجها مشيرا : خطبت سهير رمزي وعمرها 16 عاما وهي تفعل خير كثيرا.

وأوضح الموسيقار حلمي بكر، أن لم أتزوج من سهير البابلي وهي صديقتي مضيفا أن 6 ديسمبر هو يوم ميلادي وميلاد بنتي وابني.



كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل على علاقته بالفنان عبد الحليم حافظ، قائلا :"كان مسمي بيتي المنور".

واضاف الموسيقار حلمي بكر، خلال حواره مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن : ارجو أن لا يموت احساسي بايقاع الحياة بسبب الوحدة.

واضاف الموسيقار حلمي بكر: تعرفت على اسماعيل يسن من خلال درية احمد والدة سهير رمزي مشيرا أن اسماعيل يسن مات أمام عيني وكان مرحا داخل بيته

وأوضح الموسيقار حلمي بكر خلال لقائه : لا أجلس على مقاهي وبقعد مع أصحابي على كوفي شوب واحد مضيفا : أحب الظهور الإعلامي حتى أثبت أني موجودا

وقال الموسيقار حلمي بكر : اسماعيل يسن مات مفلسا والنابلسي طلب مساعدة فريد الاطرش عندما دخل المستشفى



مغني جيد وليس مطربا.. حلمي بكر يفتح النار على الهضبة



شن هجوما الموسيقار حلمي بكر، على مغني المهرجانات، قائلا : جمهور المهرجانات كثير لأن ايقاعاته جماهيرية وليست صوتية.

وأوضح الموسيقار حلمي بكر، أن كلمة مهرجان بتلم اللي يسوى واللي ميسواش، وحدثت أخطاء في فترة تولي هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين مشيرا أن أخطاء نقابة الموسيقيين وسعت دائرة المهرجانات.

وأوضح الموسيقار حلمي بكر: استقالتي أول قرار لي في حالة تولي منصب نقيب الموسيقيين، مضيفا أن عمرو دياب مغني جيد وليس مطربا.

عبد الوهاب طردني من إحدى بروفاته

قال الموسيقار حلمي بكر، أن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب هو الخط العريض في حياتي، و كنت أتسلل الى بروفات عبد الوهاب للاستماع اليها.

واضاف الموسيقار حلمي بكر، أن محمد عبد الوهاب طردني من إحدى بروفاته عندما كنت طالبا.

وأوضح الموسيقار حلمي بكر، خلال اللقاء : محمد عبد الوهاب قدمني للسفراء ورشحني لمسرحية سيدتي الجميلة.

وحكي حلمي بكر، أحد المواقف التي جمعته بعبد الوهاب، قائلا : طلبني في التليفون في أحد المرات وبداية المكالمة بأغنية فاكرك مضيفا: اللي بيقول أن حلمي بكر معملش حاجة هو اللي معملش حاجة

وقال بكر: اللي بيسمي انتقادي هجوم فاشل و أنا واصي على الأغنية غصب عن أي حد لأنني رئيس لجان الاستماع



أحمد سعد يسير بخطى ثابتة ..والليثي قالي بغني اللي بيبيع للجمهور

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الميكرفون للمطرب خُلق للغناء، وللسياسي للخطابة، وللاعلامي للانارة .

وأضاف الموسيقار حلمي بكر، أن مشاهدات السوشيال ميديا مدفوعة الأجر.

واضاف الموسيقار حلمي بكر، خلال اللقاء ، أن مفيش حد من الجمهور عجبه اللي بيعمله شيرين وحياتها الشخصية طغت على الفنية .

وأوضح بكر: أحمد سعد خطواته جميلة..ومحمود الليثي قالي بقدم اللي بيبيع للجمهور .

لا اعرف شاهيناز ومدحت صالح ابني اللي مخلفتوش

أكد الموسيقار حلمي بكر، أن متغيرات العملة أثرت في تكوين البشر، واحمد زكي ضيع فلوسه بسبب كرمه.

واضاف الموسيقار حلمي بكر، أن :معنديش فلوش، ونحن في زمن الفلوس بتطير".

واضاف الموسيقار حلمي بكر : رصيد عبد الحليم حافظ في البنك عندما مات 12 ألف جنيه مضيفا : وردة هي من قدمتني لأكون متواجدا في عالم الفن كملحن.

وقال بكر : لا يوجد خلاف بيني وبين محمد فؤاد وزعلت من اللي كتبه ندين ابن حميد الشاعري عني.

واضاف الموسيقار حلمي بكر : السوشيال ميديا فاتحة بيوت غير شرعية، موضحا أن عمرو مصطفى ملحن جيد وناجح وأداؤه الكلامي يختلف.

وأوضح بكر خلال اللقاء : قدمت 1800 لحن ومدحت صالح ابني اللي مخلفتوش، مضيفا : معرفش شاهيناز وانا داخل برنامج المسابقات وهي ناجحة.

وأشار الموسيقار حلمي بكر : أول أجر حصل عليه مدحت صالح 1800 جنيه كان مني واشتري سيارة ب200 جنيه من غير موتور.

قلت للمطرب النقاش صوتك حلو

كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل هامة عن مشواره الفني.

واضاف الموسيقار حلمي بكر، أن الفنان حسين كمال مات بعد 4 أيام من طلب شريف عبده لاختيار فنانة بديلة لشادية في أحد الأفلام

وأوضح الموسيقار حلمي بكر خلال اللقاء : قلت للمطرب النقاش صوتك حلو وجهز نفسك علشان تكون مطربا

واضاف الموسيقار حلمي بكر: طالبت بانشاء قناة خاصة لأصوات الاوبرا

واستطرد قائلا : انا كنت أصغر عضو مجلس أعلى للثقافة في عهد وزير الإعلام الاسبق منصور حسن

وقال حلمي بكر، ردا على هجوم الناقد طارق الشناوي عليه، :"طارق الشناوي كان بيجي عندي البيت وهو صغير مع مأمون الشناوى".