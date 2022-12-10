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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناولي كوب من الكركم والليمون يوميا وشاهدي ماذا يحدث لجسمك

مشروب
مشروب

اعتاد الكثير من الناس على بدء يومهم بتناول المنبهات سواء فنجان من القهوة أو كوب من النسكافية دون أن يأخذوا في اعتبارهم أن مثل هذه العادات تؤثر بالسلب على صحتهم ،و لذلك من الممكن أن يستبدلوا هذه المشروبات بمشروبات صحية .

و اليوم سنتعرف معا على أفضل المشروبات التي يمكنك أن تتناولها في الصباح وفقا لما نشره موقع هيلثي.

 
و هو مشروب الكركم بالليمون فالجمع بين الكركم ،
والليمون له العديد من الفوائد الصحية

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فوائد مشروب الكركم بالليمون 


بالطبع سمعنا عن فوائد الكركم ،و فوائد الليمون ،و كان قد تبين أن الكركم يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ،و الالتهابات لذلك هو يسهم بنجاح في علاج العديد من الأمراض بجانب ذلك يعتبر الليمون مضاد للجراثيم ،و منظفا للكبد من السموم ،و قد لا تتخيل ما حجم الفائدة التي تعود عليك اذا قمت بتناول مشروب يجمع بينهما الأكيد أن الجسم سوف يحصل على فوائد صحية لا مثيل لها خاصة اذا قمت بتناوله في الصباح فالقيمة الغذائية للكركم ،و الليمون جعلت منهم منقي طبيعي للجسم ،و كذلك يسهم بشكل فعال في التخلص من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب ،و السرطان و من أهم هذه الفوائد ما يلي :

 الوقاية من السرطان .. يحتوي الكركم على الكركمين بجانب مضادات الأكسدة ،و الجراثيم ،و لذلك يعد المشروب مفيد جدا للقضاء على جذور الخلايا الخبيثة ،و من ثم الوقاية من الإصابة بداء السرطان .

 طرد السموم من الجسم

  يحتوي الكركم ،و الليمون على نسب مناسبة من مضادات الأكسدة ،و كذلك الفيتامينات مثل فيتامين ج ،و لذلك يسهم مشروب الكركم بالليمون في طرد السموم الضارة من الجسم .

 يحافظ على صحة الكلى 
يعمل مشروب الكركم بالليمون على مكافحة تكون حصوات الكلى ،وذلك لقدرته على تشكيل سترات بولية ،و بالإضافة لذلك يستفاد منه أيضا حماية الجسم من البكتيريا الضارة .

نضارة البشرة 
يستفاد من الكركم ،و الليمون في علاج مشكلات البشرة مثل الندبات ،و حب الشباب ،و البقع الجلدية ،و ذلك لأنه غني بالعناصر ،و المكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيحها ،و تمنحها النضارة

كفاءة جهاز المناعة

كفاءة جهاز المناعة ،و خفض التوتر .. يحتوي كل من الكركم ،و الليمون على فيتامينات ،و عناصر غذائية ترفع من كفاءة جهاز المناعة ،و بجانب ذلك يوجد بالليمون نسبة من البوتاسيوم التي يخفض من التوتر ،و يزيد من الطاقة .

صحة الأسنان

 لليمون فوائد رائعة فهو يساعد على تخفيف آلام الأسنان ،و يمنح الفم رائحة رائعة ،و يسهم أيضا في وقف نزيف اللثة ،و لذلك نجد أن المشروب له عدة فوائد لصحة الأسنان ،و لكن يرجي توخي الحذر ،و عدم الاسراف في تناول الليمون لأنه يضر بمينا الأسنان .

زيادة كفاءة القلب 
يعمل مشروب الكركم بالليمون على تحسين أداء الدورة الدموية بجسم الانسان ،و يضبط ضغط الدم المرتفع ،و يزيد من الشعور بالراحة ،و يخفف الاجهاد ،و التوتر .

طريقة تحضير مشروب الكركم بالليمون ..


أولا المقادير
* نصف كوب من الماء الدافئ أو مقدار فنجان صغير .
* ربع ملعقة صغيرة من العسل.
* نصف ملعقة من الكركم .
* نصف ملعقة صغيرة من الليمون .
ثانيا الطريقة ..
نحضر فنجان الماء الدافئ ،و نضيف  الليمون ،وثانيا  الكركم ،و العسل ،و نبدأ في التقليب جيدا حتى تتأكد من اذابة الخليط تماما ،و يبدو أمامك متجانسا ،و بعد ذلك تفضل بتناوله.

ضغط الدم الانسان أمراض حماية ضغط الدم المرتفع فوائد الليمون فوائد الكركم الوقاية من السرطان ​​​​​​​health

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