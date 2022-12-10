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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة نارية بين إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم .. الليلة

فرنسا ضد إنجلترا
فرنسا ضد إنجلترا

يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب فرنسا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء على ملعب البيت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

إنجلترا ضد فرنسا:

ويستهدف المنتخب الإنجليزي مواصلة مشواره  المميز في بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب كأس العالم الغائب عن خزائن الأسود الثلاثة منذ عام 1966.

وكان منتخب إنجلترا استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بفوز ساحق على إيرن 6-2، ثم تعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، وفاز على ويلز 3-0 في الجولة الثالثة.

وفي الدور ثمن النهائي تفوق منتخب إنجلترا على السنغال بنتيجة 3-0، ليضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، في مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب بترويض الأسود الثلاثة وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وبدأ منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم 2022، بالفوز على أستراليا 4-1، ثم تفوق على الدنمارك 2-1، وخسر أمام تونس 1-0 في ختام دور المجموعات.

وتفوق المنتخب الفرنسي على نظيره البولندي 3-1، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، منتخب المغرب مع البرتغال، في تمام الخامسة مساء.

ويلتقي الفائز من مبارة المغرب والبرتغال مع الفائز من لقاء إنجلترا وفرنسا، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

انجلترا فرنسا كأس العالم إنجلترا ضد فرنسا كأس العالم 2022

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