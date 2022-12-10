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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف عيسي يحرز برونزية بطولة نهائي الجائزة الكبرى بالسعودية

سيف عيسى
سيف عيسى

أحرز سيف عيسي نجم منتخب مصر للتايكوندو الميدالية برونزية في منافسات وزن -80 كجم ببطولة نهائي الجائزة الكبرى فئة الـG10  والمقامة حاليا في الرياض بالسعودية.

تمكن سيف من الحصول على الميالية البرونزية بعد تغلبه على لاعب امريكا بنتيجة 2-0، في مباراة الميدالية البرونزية.

وافتتح سيف عيسى مشواره في بطولة نهائي الجائزة الكبرى بالفوز على الاسترالي ليون سيجرانوجيك المصنف 14 عالميا بنتيجة 2-0.

وكان سيف عيسى المصنف الأول عالميا قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على بطل تونس فراس قطوس المصنف السادس عالميا بجولتين مقابل لاشيء في منافسات وزن أقل من 80 كجم.

وخسر سيف عيسى مباراة نصف النهائي أمام بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 لينافس علي برونزية البطولة.
ويقود المنتخب الوطني فنيا أسامة السيد ومحمد مجدي ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري والمشرف على المنتخب الأول ويرافق البعثة المستشار محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ويذكر أن سيف عيسى، توج ببرونزية بطولة العالم بوزن تحت 80 كجم، والتى جاءت بعد غياب لمنتخب التايكوندو عن التتويج بميداليات بطولة العالم منذ 9 سنوات على مستوى الكبار .

وتصدر البطل المصري سيف عيسي التصنيف العالمي لوزن -80 كجم  لشهر ديسمبر وذلك طبقا للتصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للتايكوندو.

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