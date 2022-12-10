عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يلوح بضربة استباقية لنزع سلاح العدو

صدى البلد

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية تعديل العقيدة العسكرية لبلاده من أجل إتاحة تنفيذ ضربة استباقية لنزع سلاح العدو. 

 

وأكد بوتين في تصريح صحفي له أمس الجمعة أن صواريخ بلاده وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت "أكثر حداثة لا وبل أكثر كفاءة" من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة، جاء ذلك خلال زيارة له إلى بشكيك. 

الحرب النووية

وفي رد على سؤال صحفي، طلب منه توضيح تصريح أدلى به في وقت سابق الأسبوع الماضي بشأن استخدام أسلحة نووية، تحدث ابوتين عن إمكان تعديل العقيدة العسكرية لبلاده من أجل إتاحة تنفيذ ضربة استباقية لنزع سلاح العدوّ. 

وأفاد بوتين أن موسكو تدرس تبني ما سماه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقية، مضيفا "أولاً، طورت الولايات المتحدة مفهوم الضربة الوقائية. وثانيا هي تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح (العدو)". 

وأوضح أنه ربما ينبغي لموسكو التفكير في تبني "الأفكار التي طورها الأمريكيون لضمان أمنهم"، لكنه قال "نحن فقط نفكر في هذا الأمر".

وأكد الرئيس الروسي على أن صواريخ بلاده وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت "أكثر حداثة لا وبل أكثر كفاءة" من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة. 

وألمح بوتين الأربعاء الماضي إلى أن موسكو لن تستخدم سلاحا نوويا إلا ردا على هجوم من هذا النوع، قائلًا "نعتبر أسلحة الدمار الشامل، السلاح النووي، بمثابة وسيلة دفاع. (اللجوء إليها) يستند إلى ما نسمّيه +الرد انتقامًا+: إذا تعرضنا لضربة، نضرب ردًا على ذلك".

لكنه كشف أن "التهديد بحرب نووية يتزايد" نظرًا إلى المواجهة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، محملًا الأمريكيين والأوروبيين مسؤولية ذلك.

تنديد أمريكي

من جهتها نددت الخارجية الأمريكية بهذه التصريحات قائلة "إن أي حديث عن الأسلحة النووية، مهما كان غامضًا، هو عمل غير مسؤول إطلاقًا". 

وعاد شبح الحرب النووية المحتملة إلى واجهة المشهد الدولي، ما يؤشر إلى تآكل نظام الأمن العالمي الذي يعود تاريخه إلى الحرب الباردة.

وأثارت الانتكاسات العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة مخاوف من أن موسكو تخطط لعكس الاتجاه عبر اللجوء إلى ترسانتها النووية.

بوتين استباقية سلاح العدو الرئيس الروسى أوكرانيا روسيا موسكو الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

وزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت الثابت فى مصر بمتوسط 45 ميجابت/ ثانية

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

تهزيق وشتيمة من أول يوم.. "تالتة مدني" القاهرة تستغيث برئيس الجامعة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد مساكن منطقة الملاحة بالسويس ويلتقي نواب المحافظة.. صور

رئيس الوزراء: نسعى لتلبية كافة احتياجات القطاع الريفي بالسويس

وزيرة الهجرة: نسعى للانتهاء من إجراءات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

على النايل سات.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم

7 حالات تمنحك الحق في عدم دفع النفقة لزوجتك.. تعرف عليها

رسوم جديدة للحصول على الخدمات ببوابة مصر الرقمية| هذه الجهات معفاة بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار أول "عباءة إخفا" على يد طلاب صينيين|كيف تعمل؟

ببنطلون لافت.. زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة.. رئيس شركة يكافئ آلاف الموظفين وعائلاتهم برحلة الأحلام

سعر ساعة ياسمين صبري في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ