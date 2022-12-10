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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر عمال المرافق يشيد بقرارات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية

صدى البلد

أرسل المؤتمر العمالي الدولي الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت ، برقية  تهتنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بنجاح مؤتمر المناخ cope 27 الذى عقد مؤخرا بحضور قادة وزعماء العالم .

 

ودعم  المؤتمر توصيات قمة شرم الشيخ العالمية خاصة بنودها التى دعت فيها العالم الى التكاتف والتعاون لإنقاذ كوكب الارض من ظاهرة الاحتباس الحراري وتوفير بيئة لائقة وخضراء.

 

وأشاد المؤتمر بحزمة القرارات الحكومية التى من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للشعب المصرى وفى القلب منه العمال لمواجهة كافة التحديات التى يمر بها العالم .

 

وأكد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان: "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل لائقة"، أن الحوار الاجتماعى الذى نصت عليه الاتفاقيات الدولية هو السبيل الوحيد للاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج وترسيخ مفاهيم وأسس المفاوضة الجماعية الصحيحة.

وشدد على أن ما يمر به العالم من تحديات وتداعيات فيروس "كورونا" والأزمة "الروسية الأوكرانية" وما أسفرت عنه من ارتفاع عدد العاطلين حول العالم لتصل إلى أكثر  ٢٠٠ مليون عاطل،وحرمان أكثر من ٤ مليار عامل من الحماية الاجتماعية تتطلب المزيد من التعاون الدولى  المشترك لمواجهة تلك التحديات،ومطالبة صناع القرار في الوطن العربي إلى سرعة تحقيق حلم السوق العربية المشتركة . 

 

ودعت المؤتمر اطراف العمل الثلاثة من "حكومات وأصحاب الأعمال والعمال" الى اعتبار التدريب والتوعية والتثقيف ضرورة لصناعة بيئة عمل نظيفة تتوفر فيها كافة شروط السلامة والصحة المهنية، وتتوفر فيها أيضا عمالة مدربة وواعية تمتلك من المقومات ،حتى لا تصبح  فريسة سهلة فى قبضة أهل الشر داخليا وخارجيا.

 

وأكد المؤتمر  أن الحوار الاجتماعى بين كافة الأطراف ضرورة لحماية العامل حول العالم من تداعيات سوء الحالة الاقتصادية العالمية،وتأثيرها على العامل البسيط، وما نتج عنها من  الارتفاع الجنونى للأسعار ،مما يتطلب معه  مراعاة تعويضه ببدائل وامتيازات أخرى لمواجهة أعباء الحياة.

 

ولفت المؤتمر إلي أن نجاح الحوار الاجتماعي مشروط بمشاركة كافة الأطراف وعلى رأسها  الفئة الأكثر تأثيرا وتاثرا بالاحداث،وهي فئة العمال،ولذا كانت ولا زالت  الأهمية في مشاركة

ممثلي العمال في كافة التشريعات والقرارات التي تخص الطبقة العاملة .

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