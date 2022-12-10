إستمرار فعاليات التدريب المصرى السوداني حارس الجنوب -2

تواصل عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب - ٢" الذى تستمر فعالياته بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التى تسهم فى توحيد المفاهيم وصقل المهارات بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية بإستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة المستخدمة فى مجال تأمين الحدود المشتركة بين الجانبين ، وكذلك التدريب على إحباط محاولات التسلل عبر الساحل.

قائد قوات حرس الحدود

وأكد اللواءأح عماد عبد القادر يمانى قائد قوات حرس الحدود خلال متابعته للأنشطة التدريبية على أهمية التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المصرية والسودانية فى مجال تأمين الحدود ، مشيداً بالأداء المتميز لكافة العناصر المشاركة بالتدريب.

يأتى التدريب المشترك "حارس الجنوب - ٢" فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والسودانية لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين فى مجال تأمين الحدود.