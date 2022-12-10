محافظ أسيوط: بدء أعمال إنشاء ورصف طريق "منشأة خشبة /التتالية" بمركز القوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على توجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والأحياء لمتابعة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها كل في نطاق عمله وذلك للتأكد من تنفيذ الأعمال حتى الانتهاء منها وفقاً للخطة الزمنية المقررة والمواصفات والمعايير المحددة مسبقاً.

ولفت إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات بكافة القطاعات بالمراكز والقرى خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030.

وقال إنه في هذا الإطار يتم استكمال أعمال وضع تربة زلطية بعدد من الطرق بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2023 ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال.



وأوضح مصطفى فتحي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه جاري رصف طريق تم إنشائه ليربط الطرق الرئيسية بين القرى حيث تم وضع تربة زلطية ودكها وبدء أعمال الصنفرة والتوسعة بداية من كوبرى ابوحمار بمنشأة خشبة وحتى كوبري ابو كليلة بالتتالية بطول 4.8 كم تمهيداً لوضع طبقة الرصف ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 وهو طريق يخدم ويربط قرى (منشأة خشبة ، التتالية ، عرب التتالية) وذلك بعد التأكيد على عدم وجود أي أعمال توصيل مرافق على الطريق.

وأشار “فتحي” إلى هناك تعاون وتنسيق بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والاشغالات والمرافق بالمركز بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والذي شدد على توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً الامكانيات المتاحة.

IMG-20221210-WA0058

IMG-20221210-WA0060

IMG-20221210-WA0059

IMG-20221210-WA0061

IMG-20221210-WA0062

IMG-20221210-WA0054