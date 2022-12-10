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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الحكومة اللبنانية تُجدِد دعوتها للاتفاق على رئيس للبلاد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء اللبناني

قال أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن رئيس مجلس الوزراء اللبناني جدّد دعوته للحوار في ختام الجلسة التاسعة لمحاولة الاتفاق على رئيس للبلاد.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء من "بيروت" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أن رئيس الوزراء سوف يتواصل مع مختلف القوى والأطراف السياسية داخل المجلس النيابي على أمل الوصول لاتفاق حول الحوار، وإذا نجح في مسعاه فسوف تكون جلسة الخميس المقبل نهاية جلسات الحوار.

وأشار إلى أن هناك مرشحين جادين، منهم ميشال معوض وصلاح حنين، اللذان أعلنا ترشحهما رسميًا لتولي رئاسة لبنان، مضيفًا أن الحديث عن طرح اسم قائد الجيش اللبناني مستمر طوال الشهور الثلاث الماضية.

وأوضح أن كثيرًا من المحللين السياسيين طرحوا اسم قائد الجيش دون تعديل الدستور الذي ينص على أنه في حالة الشغور الرئاسي تسقط جميع المهل، ومن المتوقع العمل بهذا التفسير التشريعي لهذه المادة.

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