بهدف للاشيء المصري تحت 19 عامًا يفوز على الاتحاد السكندري

فاز فريق المصري تحت 19 عاما ” الفئة العمرية 2003 ” تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسن العشري، على شقيقه فريق الاتحاد السكندري بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت ، على ملعب الاتحاد السكندري ضمن مباريات بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف بعد أداء متوسط المستوى من كلا الفريقين ، وفي الشوط الثاني وبفضل تغييرات الكابتن حسن العشري تمكن المصري من السيطرة على مجريات المباراة ، لينجح البديل محمد صالح في إحراز هدف الفوز الغالي لأبناء بورسعيد في الدقيقة الرابعة والثلاثين ، ليرد الاتحاد السكندري بهجمات شرسة للغاية الا أن براعة حارس المصري محمد محسن ومن أمامه خط الدفاع القوي مكنت المصري من الخروج بنقاط المباراة الثلاث.



مثل المصري في المباراة : محمد محسن لحراسة المرمى ، محمد فوزي جاد ، ابراهيم ناجي ، خالد الدياسطي ،عدنان عثمان لخط الظهر ، عبد الرحمن عصام ( أبو الفتح أشرف ) ، عبد الله أيمن ، محمد أيمن بدر ، محمود برهام ( معتز عباس ) لخط الوسط ، محمد علاء الظريف ( محمد صالح ) ، أحمد فؤاد لخط الهجوم.