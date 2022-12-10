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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بهدف للاشيء المصري تحت 19 عامًا يفوز على الاتحاد السكندري

المصري تحت 19 سنة
المصري تحت 19 سنة

فاز فريق المصري تحت 19 عاما ” الفئة العمرية 2003 ” تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسن العشري، على شقيقه فريق الاتحاد السكندري بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت ، على ملعب الاتحاد السكندري  ضمن مباريات بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف بعد أداء متوسط المستوى من كلا الفريقين ، وفي الشوط الثاني وبفضل تغييرات الكابتن حسن العشري تمكن المصري من السيطرة على مجريات المباراة ، لينجح البديل محمد صالح في إحراز هدف الفوز الغالي لأبناء بورسعيد في الدقيقة الرابعة والثلاثين ، ليرد الاتحاد السكندري بهجمات شرسة للغاية الا أن براعة حارس المصري محمد محسن ومن أمامه خط الدفاع القوي مكنت المصري من الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

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مثل المصري في المباراة : محمد محسن لحراسة المرمى ، محمد فوزي جاد ، ابراهيم ناجي ، خالد الدياسطي ،عدنان عثمان لخط الظهر ، عبد الرحمن عصام ( أبو الفتح أشرف )  ،  عبد الله أيمن ، محمد أيمن بدر  ، محمود برهام ( معتز عباس ) لخط الوسط ، محمد علاء الظريف ( محمد صالح ) ، أحمد فؤاد لخط الهجوم. 

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