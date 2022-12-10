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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى: هذه أول بعثة من الطيور للبشر .. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحيوانات والطيور لها تعالي خاصة من الله سبحانه وتعالى ويأتيها أوامر منه.

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وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، ان معنى قوله تعالى: "فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ"، أن هناك تسخيرا من الله عزو جل لكل المخلوقات، وأنه لا يستطيع المخلوق الخروج عن هذه المنظومة التسخيرية، ولذلك قال الله تعالى: "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ".


وأكد أن أول بعثة شهدتها الخليقة كانت "الغراب" بدليل قوله تعالى: "فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ"، وكذلك "النحل"، في قوله "وَأَوْحَى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا"، والطير كذلك بدليل قوله تعالى: "وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ".


https://youtu.be/0yatrfBjgAQ
 

الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون الغراب

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