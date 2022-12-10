لجنة التراخيص: قانون المحال العامة جاء تيسيرا للمواطنين .. فيديو

قال محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون تراخيص المحال التجارية تم عمله حتي ييسر علي جميع المواطنين الذين يريدون إقامة نشاط اقتصادي في الإجراءات الخاصة بالتراخيص.

واضاف "محمد عطية الفيومي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن لابد من دفع الرسوم مرة واحدة في حالة الترخيص وهذا أمر هام ولابد من الجميع أن يعرف ذلك جيدا.

وتابع محمد عطية الفيومي أن الإجراءات ستتم بكل سهولة ولا يوجد تعقيدات للمواطنين، بل بالعكس الدولة تريد تسهيل الإجراءات علي كافة المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق غدا.