مارولا.. احترفت برمجة الروبوت في سن مبكرة وعادت من سنغافورة بالمركز الأول عالميا

ذهبت إلى سنغافورة وكلها أمل فى أن تحقق مركز متقدم يدعمها فى مجال برمجة الروبوت الذى احترفت العمل به فى سن مبكرة، لكنها عادت بمركز أول على مستوى العالم فى مسابقة منافسات برمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات "I cool challenge"، بعد أيام من المنافسات مع ممثلين لدول مختلفة، لترفع اسم مصر عالياً وترسم اسمها بحروف من نور فى سجلات الشرف المصرية، التى سطرها ومازال يسطرها أبنائها المبدعين.

المركز الأول على العالم فى مسابقة برمجة الروبوت، لم يكن الأول لـ مارولا أمير نادر، الطالبة بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة قنا الرسمية للغات بمحافظة قنا، فقد سبقها مراكز عالمية متقدمة فى نفس المجال، فضلاً عن مراكز أولى فى مجالات أخرى، ومازال طموحها مشتعلاً ينتظر تحقيق مراكز متقدمة لترفع اسم مصر.



وحظيت "مارولا" باستقبال حافل من قبل مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، تكريماً لها على تحقيقها للمركز الأول عالمياً فى المسابقة، حيث استقبلها وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والذى أشاد بما حققته مارولا من ميداليات تفوق ومراكز أولى ومتقدمة في معظم المسابقات التي شاركت بها ومثلت فيها المديرية والمدرسة منذ عام 2016 وحتى الآن.

بدأت فى برمجة الروبوت و أنا بالصف الثانى الابتدائى

قالت مارولا أمير نادر الطالبة بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة قنا الرسمية للغات: “تحقيقى للمركز الأول فى مسابقة I cool challenge لم يكن الأول من نوعه، فقد بدأت فى مجال برمجة الروبوت وأنا تلميذة بالصف الثانى الابتدائى، ومن وقتها وأنا حريصة على تطوير مهاراتى وقدراتى، من خلال الالتحاق بكورسات وتدريبات متخصصة، فضلا عن تدريب الذاتى من خلال الكورسات العلمية على اليوتيوب والتى استفدت منها كثيراً”.



وتابعت مارولا: كما شاركت فى جامعة الطفل وحضرت مؤتمرات، وشاركت من خلالها فى بمشروع الزراعة بدون تربة، والتى تهدف إلى استخدام كميات قليلة من المياه، وحصلت على مركز متقدم على مستوى الجمهورية، ومن وقتها وأنا مستمرة فى مجال برمجة الروبوت، حيث حصلت على مراكز أولى ومتقدمة في معظم المسابقات التي شاركت بها ومثلت فيها مديرية التربية والتعليم بقنا، والمدرسة منذ عام 2016 ومن بينها Isef وScratch olymaid وSumo challenge وFll competition junio

حققت المركز الأول عالمياً بعد8 أشهر من الاستعداد

وأضافت مارولا، أن مسابقة Ropo Cup Asia التى حصدت خلالها المركز الأول عالمياً، استعددت وجهزت لها منذ 8 أشهر مع فريقها المساهم فى تنفيذ المشروع، وبعدها سافرت للمشاركة فى المسابقة بدولة سنغافورة على نفقتها الخاصة، ومكثت هناك 10 أيام، منهم يومين للمسابقة، وتمكنت من الفوز بالمركز الأول بعد منافسات مع فرق عديدة شارك فى المسابقة.



وأشارت إلى أن المركز الأول فى برمجة الروبوت، ليس المسابقة أو المجال الوحيد الذى شاركت به، لكن هناك مسابقات ومشاريع أخرى، منها مشروع الزراعة بدون تربة وهو عبارة عن سينسور يرفع المياه بدون تربة حسب نوع النبات، فضلاً عن مسابقات عديدة فى برمجة الروبوتات من خلال أجهزة الكمبيوتر"اللاب توب"، مسابقة السومو المتعلقة بالصراع بين الروبوتات، كما شاركت فى مسابقات رسم وحصدت فيها مراكز أولى من أبرزها" صورة نجيب محفوظ"،إضافة لمشاركتها فى مسابقات سباحة وباسكت.



أتمنى مقابلة الرئيس السيسيى

وتأمل مارولا أمير، أن تحقق مراكز متقدمة خلال الفترة القادمة فى مجال الروبوتات وتمثل مصر عالمياً، وأن تلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لما يمنحه من اهتمام كبير بالموهوبين والمبدعين فى المجالات المختلفة.



وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن المديرية تدعم مارولا وأقرانها من الموهوبين بحسب استراتيجية الوزارة نحو اكتشاف هذه الفئة الهامة وتشجيعها وتوفير فرص التفوق وتهيئة البرامج المناسبة لهم لتفوقهم ونبوغهم، والعمل باستمرار على تنمية مواهبهم وتنمية الإبداع بالتشجيع والتوجيه المستمر والدعم الدائم، وتطوير برامجهم ومؤازرتهم للوصول إلى مجتمع معرفى تتحقق فيه التنمية المستدامة.

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مارولا أمير

مارولا أمير

مارولا أمير

مارولا أمير