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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"بيتر ابن قنا" أمهر عازف على مستوى الجمهورية لطلاب المرحلة الابتدائية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز الطالب بيتر القمص شاروبيم" إدارة قنا التعليمية" بالمركز الأول فى مسابقة أمهر عازف بالمرحلة الابتدائية، ضمن مسابقات أعياد الطفولة التي يشرف عليها  مدير عام تنمية مادة التربية الموسيقية بالوزارة.

 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم ، فوز الطالب جورج سامح فرح" إدارة قنا التعليمية" بالمركز التاسع، كأحسن صوت في نفس المسابقة للمرحلة الثانوية، وفوز ماروسكا كرم فتحي و جيسكا كامل مشمش"إدارة نجع حمادي التعليمية" بالمركز التاسع كأجمل دويتو في مسابقة أعياد الطفولة للعام الدراسى 2022 /2023.

 

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قدم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، و منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، تهنئتهما للطلاب الفائزين ، و أشادا بدور كل الداعمين لهذا النجاح بدءاً من صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، و ريم عفت، موجه عام التربية الموسيقية و مديري إدارتي قنا ونجع حمادى، و هالة مصطفى كمال، مشرفة نشاط التربية الموسيقية بمدرسة قنا الرسمية للغات لرعايتها بيتر و جورج، وكذلك شاريهان سمير يوسف، مشرفة نشاط الطالبتين ماروسكا و جيسكا بإدارة نجع حمادي التعليمية.

 

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، دور الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية ومساعدة الطلاب على اكتساب الخبرات والمهارات، ما يساعدهم على تحقيق نموهم المتكامل والوصول إلى التغير المطلوب.

 

و أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على دور أسر الطلاب التى أحسنت استخدام أوقات الفراغ لأبنائهم بما يسهم في إشباع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية.

 

قنا إدارة قنا التعليمية المرحلة الابتدائية أمهر عازف مادة التربية الموسيقية أعياد الطفولة

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