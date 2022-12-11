تكريم فاطمة بن سعيدان.. ختام أيام قرطاج المسرحية الـ23 بشعار برشا محبة

بعد سلسلة عروض من أكثر من عشرين دولة قدمت تجاربها المسرحية في أيام قرطاج المسرحية، أسدل الستار أمس السبت، على الدورة الثالثة والعشرين لهذه التظاهرة المسرحية العريقة التي جاءت هذه السنة تحت شعار "برشا محبة".

بالمحبة اجتمعت الأسرة المسرحية التونسية والعربية والإفريقية ومن سائر بلدان العالم على امتداد ثمانية أيام لتعيش على إيقاع سحر الركح وجمالية المعنى وتعدّد الشخوص... ثمانية أيام اجتهدت خلالها الهيئة المديرة بكلّ خلاياها لتقديم الأفضل لجمهور عاشق غصت به فضاءات العرض رغم تزامن الدورة مع انتظام كأس العالم لكرة القدم.

وكما كان الافتتاح بقاعة الأوبرا في أجواء دافئة كان الاختتام بنفس الفضاء من خلال حفل قدّمه كل من الإعلامي عماد دبور والممثلة والمنتجة أمال السماوي اللذين استقبلا مديرة الدورة السيدة نصاف بن حفصية لتقول كلمتها الختامية والتي نوّهت فيها بالجهود المبذولة لكل طاقم العمل الذي سهر على إنجاز مهامه خلال الأيام الثمانية بجهد والكثير من الحب معتذرة في النهاية عن بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون حدثت خلالها وهي مبادرة جلبت لها الاحترام وثمّنها الجمهور الحاضر بالتصفيق.

حفل الختام خصّ الممثلة التونسية سلوى محمّد بتكريم لمسيرة تجاوزت الأربعين عاما من العطاء وكذلك تم تكريم الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان كعلامة فارقة في المسرح التونسي كما تم تتويج الكاتب والشاعر والناقد المسرحي محمد العوني.

وقبل الإعلان عن جوائز الدورة ومن خلال الشاشة العملاقة تم بث مقتطفات من الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية.



الجوائز الموازية:

* جائزة مسرح الحرية لنوادي المؤسسات السجنية والإصلاحية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسجون و الإصلاح

الجائزة الثالثة مناصفة

مسرحية "هذا بختـــي" سجن المهدية إخراج ونص جماعي

مسرحية " XY " سجن النساء منوبة إخراج أمل البجاوي

الجائزة الثانية

مسرحية " بالســلامــة "سجن سوسة النسوي بالمسعدين تأطير نجيب زقام/ نص عبد القادر منصور

الجائزة الأولى

مسرحية "تخلبيزة" لسجن برج العامري للمخرج حسان العياشي ومحمد علي الجوادي

* جائزة صلاح القصب للإبداع:

المخرج توفيق الجبالي ( تونس)

المخرج والسينوغراف جبار جودي ( العراق)

الباحث والفنان محمد المديوني (تونس)



*جائزة فرحات حشاد لأفضل "توضيب تقني" والتي يسندها الاتحاد العام التونسي للشغل

العرائسي "محمد نوير" من مسرحية "المنفى" من إخراج نادر بلعيد (تونس)

*جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير التي تسندها نقابة الصحفيين

تنويه بمسرحية "عطارد" لأوس ابراهيم (تونس)

أسندت الجائزة لمسرحية "ثقوب سوداء" لعماد المي ( تونس)



*لجنة التّحكيم الدّولية

ليلى طوبال - تونس (رئيسة لجنة التحكيم)

د. لينا أبيض - لبنان

يوسف الحمدان - البحرين

خوسيه مينا أبرانتيس - أنغولا

فلاح شاكر - العراق

عبدالواحد مبروك - تونس



الجوائز الرسمية لأيام قرطاج المسرحية2022 - الدورة 23:



1/ جائزة مسرح الأوبرا لأفضل سينوغرافيا

أسندت لمصطفى العلوي ومحمد الحر عن مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)

2/ جائزة أفضل نص

أسندت لعبد الحليم المسعودي ونزار السعيدي عن مسرحية "تائهون " (تونس)

3/ جائزة أفضل أداء رجالي

أسندت لغسان أشقر عن دوره في مسرحية "لغم أرضي" لجورج إبراهيم ( فلسطين)



4/ جائزة أفضل أداء نسائي

أسندت لجليلة تلمسي عن دورها في مسرحية "حدائق الأسرار " (المغرب)



5 / جائزة أفضل إخراج

أسندت الى المخرج محمد الحر عن مسرحية "حدائق الأسرار" ( المغرب)



6/ جائزة أفضل عمل متكامل للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية

مسرحية "حدائق الأسرار" لمحمد الحر من المغرب