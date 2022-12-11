عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم فاطمة بن سعيدان.. ختام أيام قرطاج المسرحية الـ23 بشعار برشا محبة

صدى البلد

بعد سلسلة عروض من أكثر من عشرين دولة قدمت تجاربها المسرحية في أيام قرطاج المسرحية، أسدل الستار أمس السبت، على الدورة الثالثة والعشرين لهذه التظاهرة المسرحية العريقة التي جاءت هذه السنة تحت شعار "برشا محبة".

بالمحبة اجتمعت الأسرة المسرحية التونسية والعربية والإفريقية ومن سائر بلدان العالم على امتداد ثمانية أيام لتعيش على إيقاع سحر الركح وجمالية المعنى وتعدّد الشخوص... ثمانية أيام اجتهدت خلالها الهيئة المديرة بكلّ خلاياها لتقديم الأفضل لجمهور عاشق غصت به فضاءات العرض رغم تزامن الدورة مع انتظام كأس العالم لكرة القدم.

وكما كان الافتتاح بقاعة الأوبرا في أجواء دافئة كان الاختتام بنفس الفضاء من خلال حفل قدّمه كل من الإعلامي عماد دبور والممثلة والمنتجة أمال السماوي اللذين استقبلا مديرة الدورة السيدة نصاف بن حفصية لتقول كلمتها الختامية والتي نوّهت فيها  بالجهود المبذولة لكل طاقم العمل الذي سهر على إنجاز مهامه خلال الأيام الثمانية بجهد والكثير من الحب معتذرة في النهاية عن بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون حدثت خلالها وهي مبادرة جلبت لها الاحترام وثمّنها الجمهور الحاضر بالتصفيق.

حفل الختام خصّ الممثلة التونسية سلوى محمّد بتكريم لمسيرة تجاوزت الأربعين عاما من العطاء وكذلك تم تكريم الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان كعلامة فارقة في المسرح التونسي كما تم تتويج الكاتب والشاعر والناقد المسرحي محمد العوني.

وقبل الإعلان عن جوائز الدورة ومن خلال الشاشة العملاقة تم بث مقتطفات من الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية.    


الجوائز الموازية:

* جائزة مسرح الحرية لنوادي المؤسسات السجنية والإصلاحية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسجون و الإصلاح

الجائزة الثالثة مناصفة 
مسرحية "هذا بختـــي" سجن المهدية إخراج ونص جماعي
مسرحية " XY " سجن النساء  منوبة إخراج أمل البجاوي

الجائزة الثانية
مسرحية " بالســلامــة "سجن سوسة النسوي بالمسعدين تأطير نجيب زقام/  نص عبد القادر منصور
الجائزة الأولى 
مسرحية "تخلبيزة" لسجن برج العامري للمخرج حسان العياشي ومحمد علي الجوادي

غدا.. عرض هاملت بالمقلوب في أيام قرطاج المسرحية

تفاصيل ندوة آفاق الإنتاج والتوزيع في البلدان العربية والأفريقية بـ"أيام قرطاج المسرحية"

* جائزة صلاح القصب للإبداع:
المخرج توفيق الجبالي ( تونس)
المخرج والسينوغراف جبار جودي ( العراق)
الباحث والفنان محمد المديوني (تونس)


*جائزة فرحات حشاد لأفضل "توضيب تقني" والتي يسندها الاتحاد العام التونسي للشغل  
العرائسي "محمد نوير" من مسرحية "المنفى" من إخراج نادر بلعيد (تونس)

*جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير التي تسندها نقابة الصحفيين
تنويه بمسرحية "عطارد" لأوس ابراهيم (تونس)
أسندت الجائزة لمسرحية "ثقوب سوداء" لعماد المي ( تونس)


*لجنة التّحكيم الدّولية

ليلى طوبال - تونس (رئيسة لجنة التحكيم)
د. لينا أبيض -  لبنان 
يوسف الحمدان - البحرين

خوسيه مينا أبرانتيس -  أنغولا

فلاح شاكر - العراق

عبدالواحد مبروك - تونس


الجوائز الرسمية لأيام قرطاج المسرحية2022 - الدورة 23:

 
1/  جائزة مسرح الأوبرا لأفضل سينوغرافيا
أسندت لمصطفى العلوي ومحمد الحر عن مسرحية "حدائق الأسرار" (المغرب)

 

2/  جائزة أفضل نص 
أسندت لعبد الحليم المسعودي ونزار السعيدي عن مسرحية "تائهون " (تونس)

 

3/  جائزة أفضل أداء رجالي 
أسندت لغسان أشقر عن دوره في مسرحية "لغم أرضي" لجورج إبراهيم ( فلسطين)


4/  جائزة أفضل أداء نسائي 
أسندت لجليلة تلمسي عن دورها في مسرحية "حدائق الأسرار " (المغرب)


5 / جائزة أفضل إخراج 
أسندت الى المخرج محمد الحر عن مسرحية "حدائق الأسرار" ( المغرب)


6/ جائزة أفضل عمل متكامل للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية
مسرحية "حدائق الأسرار" لمحمد الحر من المغرب

كأس العالم فاطمة بن سعيدان تكريم فاطمة بن سعيدان الجائزة الثانية أيام قرطاج المسرحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

السبب الحقيقي وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء والتحقيق معه في الموسيقيين

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

النهاية.. شاهد| بكاء كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم على يد المغرب

موضوعات متعلقة

مغامرة موسيقية.. حمزة نمرة: «لاونج» يعيد إحياء فكر الألبومات الموسيقية

ركين سعد: أصور السفاح.. وأنتظر أزمة منتصف العمر

المركز القومي للسينما يشهد عرض 3 أفلام.. غداً

بعد غد..تفاصيل حفلات عمر خيرت في دار الأوبرا

بعد تعافيها.. تفاصيل حفل أنغام في الكويت

مأخوذ عن قصة حقيقية وبطولة هاني عادل.. انتهاء تصوير مسلسل “بنون”

أطيب القلوب.. سامية الطرابلسي تنعى فايزة المحرصي

"بودكاسات البانوراما" فكرة جديدة قدمها ماريان خوري بالدورة الـ15 من "الفيلم الأوروبي"

ترشيحاتنا

تراودني الأفكار السيئة بمجرد البدء في الصلاة فماذا أفعل؟.. نصيحة الإفتاء

وفقا للقانون.. مضاعفة التعويض فى جريمة تهريب البضائع الممنوعة

رسالة من حكيمي لـ مبابي قبل لقاء نصف نهائي كأس العالم

التوتر وعدم الراحة.. أضرار تناول الأطعمة المجمدة على الجسم

قفزة نجم المغرب تقترب من رقم رونالدو القياسي.. كم يبلغ ارتفاعها؟

هبوط وهروب في إسبانيا.. راكبة حامل تخدع طاقم طائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يجب التخلص من سموم الكبد؟ نظام غذائي للتنظيف

ارتعاش العين مؤشر لثلاث أمراض خطيرة.. الأسباب وطرق العلاج

بالطبل والزغاريد..أهالي الصاغة في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب

أول ظهور لـ رنا رئيس بعد خطوبتها.. شاهد

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ