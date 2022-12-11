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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم اسم محمد عبد الوهاب.. ريهام عبد الحكيم تتألق في موسم الرياض

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

أحيا لؤي وريهام عبد الحكيم حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وقدم الثنائى مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديد بقيادة الموسيقار نادر عباسي وفرقته الموسيقية.

كما تم تكريم اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب في الحفل بحضور نجله محمد محمد عبد الوهاب.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن بدء طرح تذاكر الحفل ابتداء من الثلاثاء الماضي، من خلال الموقع الرسمي لفعاليات موسم الرياض وتضمن التذاكر ثلاث فئات مختلفة.

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وتحي الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا بدار أوبرا دبي منتصف شهر ديسمبر تقدم من خلاله مجموعة متميزة ومختارة من أغانى الراحلة شادية وفايزة احمد ونجاة الصغيرة بقيادة المايسترو أحمد طه تحت عنوان عودة للزمن الجميل بأوبرا الملك فاروق.

 

ويقام الحفل فى إطار العلاقات المتبادلة بين مصر والإمارات ومرور ٥٠ عاما على هذا التعاون فى شتى المجالات.

وسوف يتم تكريم عدد من نجمات الفن الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم وإبداعاتهم المتميزة وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب وصفية العمرى وسوسن بدر وبوسي ولبلبة والإعلامية بوسى شلبي، وتستمر هذه الفعالية ٣ أيام فى الفترة من ١١ وحتى ١٤ من شهر ديسمبر الجاري.

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