تكريم اسم محمد عبد الوهاب.. ريهام عبد الحكيم تتألق في موسم الرياض

أحيا لؤي وريهام عبد الحكيم حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وقدم الثنائى مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديد بقيادة الموسيقار نادر عباسي وفرقته الموسيقية.

كما تم تكريم اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب في الحفل بحضور نجله محمد محمد عبد الوهاب.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن بدء طرح تذاكر الحفل ابتداء من الثلاثاء الماضي، من خلال الموقع الرسمي لفعاليات موسم الرياض وتضمن التذاكر ثلاث فئات مختلفة.

وتحي الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا بدار أوبرا دبي منتصف شهر ديسمبر تقدم من خلاله مجموعة متميزة ومختارة من أغانى الراحلة شادية وفايزة احمد ونجاة الصغيرة بقيادة المايسترو أحمد طه تحت عنوان عودة للزمن الجميل بأوبرا الملك فاروق.

من تكريم ابن الفنان الراحل محمد عبدالوهاب بحفل اليوم بحضور ابنه الأستاذ محمد محمد عبدالوهاب في #بوليفارد_رياض_سيتي 🙏❤️🇸🇦#موسم_الرياض pic.twitter.com/A1jrIlSqIG — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 10, 2022

ويقام الحفل فى إطار العلاقات المتبادلة بين مصر والإمارات ومرور ٥٠ عاما على هذا التعاون فى شتى المجالات.

وسوف يتم تكريم عدد من نجمات الفن الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم وإبداعاتهم المتميزة وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب وصفية العمرى وسوسن بدر وبوسي ولبلبة والإعلامية بوسى شلبي، وتستمر هذه الفعالية ٣ أيام فى الفترة من ١١ وحتى ١٤ من شهر ديسمبر الجاري.