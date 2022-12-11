أيمن بهجت قمر يعلن عن عرض مسرحية سيدتي الجميلة في القاهرة

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر من خلال حسابه على فيسبوك عن عرض مسرحية سيدتي الجميلة للفنان أحمد السقا في القاهرة، بعد عرضها في موسم الرياض.

تغيب الفنان أحمد السقا، عن حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام بـ جدة رغم تواجده في السعودية، لإعادة عرض مسرحية سيدتي الجميلة.

وتم التنسيق مع أحمد السقا لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إلا أنه لم يحضر بسبب انشغاله بالعرض المسرحي في الرياض.

عرض سيدتي الجميلة

ويعيد أحمد السقا، مسرحية سيدتى الجميلة، على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، وهى إحدى روائع الكاتب المسرحى برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

أعمال أحمد السقا



وكان آخر أعمال أحمد السقا على خشبة المسرح "كده أوكيه" تأليف أحمد عفيفى وإخراج سمير العصفورى وشارك في بطولتها منى زكى هانى رمزى، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلاً من ياسمين عبد العزيز، تم عرض المسرحية لأكثر من 5 سنوات.