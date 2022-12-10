رامي جمال يهنئ أحمد السقا ومحمد عبد الرحمن على مسرحية سيدتي الجميلة

حرص الفنان، رامي جمال على تهنئة النجم أحمد السقا والفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن على مسرحية"سيدتي الجميلة"، ونشر صورة جمعتهما من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب جمال لهما معلقا عبر الصورة: "مبروك يا حبايبي علي مسرحيه سيدتي الجميلة وعلي الكيميا الجميلة اللي بينكم ربنا يكتبلكم النجاح والتوفيق دائما ".



أبطال مسرحية سيدتي الجميلة

ويشارك فى بطولة المسرحية نجوم الكوميديا أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا و علاء مرسي و محسن منصور و ليلي عز العرب و عبير منير واسامه عبد الله و مصطفي عبد السلام و احمد علي و هاله السعيد و محمود ميليجي و محمد يسري و جابر فراج روئيه اخراجيه جديد مصطفي حسني والعمل الاصلي للمخرج حسن عبد السلام.

المسرحية قدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعاد تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتقدم بما يتناسب مع 2022ـ وهى المشروع الذى تتبناه شركة أيمن بهجت قمر لاحياء الكلاسيكيات لكى تتعرف عليها الأجيال الجديدة، بهدف اثراء الساحة المسرحية بالنصوص القوية لكبار الكتاب.