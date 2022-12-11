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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الحفل المتسبب في وقف عمر كمال عن الغناء

عمر كمال
عمر كمال

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، حول المطرب عمر كمال بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء بسبب السفر للخارج وإحياء حفلات خارج مصر دون إذن نقابة الموسيقيين. 

وقبل ساعات من صدور قرار بوقف عمر كمال عن الغناء، أحيا حفلا غنائيا خارج مصر وتحديدًا في العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك للجالية المصرية والعربية هناك، وهو الحفل الذي حرك مجلس نقابة المهن الموسيقية لوقفه والتحقيق معه. 

إيقاف عمر كمال 

أكد طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن السبب وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء هو إصراره على الغناء خارج مصر دون إذن من النقابة.

وأضاف مرتضى لـ صدى البلد، أن هناك عقودا وتعهدات وقًع عليها جميع مؤدي المهرجانات وعلى رأسهم عمر كمال من أهم بنودها عدم الغناء خارج مصر إلا بعد إذن من النقابة، وفوجئوا بأنه يحيى العديد من الحفلات خارج مصر دون الرجوع إليهم.

وتابع مرتضى أن غدا سوف يتم استدعاء عمر كمال إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معه ومعرفة سبب إصراره على عدم إبلاغ النقابة بحفلاته خارج مصر، على الرغم من أن جميع مؤدي المهرجانات الآخرين يحصلون على تصريح من النقابة قبل السفر إلى الخارج.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت، بيانا، بوقف الفنان عمر كمال عن الغناء، وجاء البيان كالآتي: «قررت نقابة المهن الموسيقية، وقف العضو: عمر محمد كمال محمود، الشهير بـ عمر كمال؛ لحين الانتهاء من التحقيق معه». 

 

حفل عمر كمال فى السعودية

وكان عمر كمال قد انتهى مؤخرا من إحياء حفل غنائى فى السعودية، وأدى بعده مناسك العمرة.
ونشر عمر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة له يرتدى فيها ملابس الإحرام أمام الكعبة، وكتب قائلا: "اللهم مكة زحامها وسكينتها، اللهُم بلغني هواء مكة فأطوف سبعاً وأسعى سبعاً وأدعوك حتى تطيب نفسي وتطمئن.. الحمد لله.. ربنا يتقبلها منى".

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