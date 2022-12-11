حصاد 2022| أنجح السيارات الكهربائية مبيعاً في العام

انتشرت السيارات الكهربائية الآن علي مستوي العالم بشكل ملحوظ مقارنة بالآونة الأخيرة التي لم ينتشر فيها إلا استخدام السيارات التي تعتمد علي البنزين وأنواع مختلفة من الوقود، والآن بحلول عام 2022 نحن في صدد مستقبل جديد تشهده صناعة السيارات، وخلال الفترة القادمة ستنتشر السيارات الكهربائية علي مستوي العام، بالإضافة الي أن هناك الكثير من الدول ستحظر عمل السيارات التي تستخدم محركاتها البنزين والديزل بحلول عام 2023 .

ويجب الإشارة الي أن السبب الرئيسي حتي الأن في عدم زيادة بيع السيارات الكهربائية، هو تخوف العملاء من نطاق سير السيارة، ولكن تداركت شركات صناعة السيارات هذا السبب وقامت بإنتاج سيارات يصل مداها الي أكثر من 200ميل/الشحنة الواحدة.

يرصد موقع صدى البلد أنجح السيارات الكهربائية مبيعاً خلال عام 2022

1-سيارة Audi E-tron GT

تتميز سيارة Audi E-tron GT الكهربائية بأنها أخف وزنا من سيارة بورش تايكان، ومريحة وعملية، بالإضافة الي أنها خفيفة الحركة وذلك بفضل احتواء سيارة Audi E-tron GT علي، شاحن سريع.

سيارة Audi E-tron GT

2- سيارة إم جي 4 إي في

تأتي سيارة إم جي 4 إي في بنطاق تنافسي كبير، بالإضافة الي ميزة إعادة شحن بطاريتها بشكل سريع، وتحتوي السيارة علي مساحة كبيرة وعلي العديد من المعدات القياسية، كما انه يتم طرحها في الأسواق بأسعار معقلة، وتمتلك السيارة ضمان كفاءة ضد أي أعطال .

سيارة إم جي 4 إي في

3- سيارة كوبرا بورن

تعتمد سيارة كوبرا بورن في تصميمها علي هيكل فولكس فاجن 3، بالإضافة الي احتوائها علي نظام ترفيهي متطور وأسعارها منخفضة مقارنة بأسعار سيارة ID.3.

سيارة كوبرا بورن

4- سيارة BMW i4

تتميز سيارة بي إم دبليو i4 بالسرعة والراحة عند السرعات العالية وتمتلك سيارة BMW i4 نظام معلومات ترفيهي حديث وتناسف سيارة BMW i4 سيارة Tesla Model 3، في المواصفات والتجهيزات

الإيجابيات، وتملك أداء رائع، ونطاق سير مثير للإعجاب، ونظام معلومات ترفيهي متطور .

سيارة BMW i4

5-سيارة Skoda Enyaq iV

تتميز سيارة Skoda Enyaq iV الكهربائية بأنها سيارة عملية، وذكية من الداخل ومجهزة بالعديد من الميزات التكنلوجية الحديثة، وتقم سيارة Skoda Enyaq iV بأسعار متوسطة بالنسبة الي المواطنين، بالإضافة الي أنها عملية للغاية، وسهلة في قيادتها.

سيارة Skoda Enyaq iV

6-سيارة كيا EV6

تنافس سيارة Kia EV6 الكهربائية أفضل سيارة من Hyundai Ioniq 5، لأنها أكثر متعة في القيادة والأكثر أناقة في الداخل.

سيارة كيا EV6

وتعتبر سيارة كيا EV6s هي الأرخص، وتعتمد علي الدفع الخلفي للعجلات، وتملك شاحن سريع، وضمان يصدر مع السيارة لضمان حدوث أي أعطال بالسيارة.