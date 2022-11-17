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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

التركيز على الموديلات الأصغر حجمًا.. تويوتا تكشف عن مفهوم bZ المستقبلي

تويوتا BZ
تويوتا BZ

تركز  تويوتا  على سياراتها الكهربائية بشكل خاص في معرض لوس أنجلوس للسيارات في دورته الحالية، فمع تقديم الجيل الخامس من  تويوتا  بريوس موديل 2023، تقدم شركة صناعة السيارات اليابانية مفهوم  تويوتا  BZ الكروس أوفر الكهربائية، وهي إشارة واضحة للمرحلة القادمة من حياة الشركة التي ستركز فيها على تصنيع سيارات كهربائية صغيرة الحجم ذات أسعار أرخص من التي تقدمها حاليا.

يتميز مفهوم تويوتا bZ Compact SUV بتصميم به الكثير من النحت والمنحنيات ذات الزوايا، في المقدمة أو أنف السيارة، نجد التوقيع الضوئي الجديد الذي تقدمه العلامة التجارية، والذي يظهر أيضًا في سيارة بريوس الجديدة. يستخدم التصميم مصابيح على شكل قوس ملفوفة على كل جانب من السيارة وتبدو من بعيد وكأنها عين شريرة، مع شريط مضاء يمتد على طول عرض الأنف. نجد أن أنف السيارة الذي يميل للعدوانية يتجه إلى أسفل في الزوايا، بشكل عام هي بمظهر رياضي أكثر من تويوتا bZ4X أول سيارة كهربائية خالصة للشركة.

عند النظر إلى السيارة من الجوانب ، يمكنك ملاحظة الزوائد الصغيرة، حيث يحتوي السقف على خطوط رفيعة فوق الزجاج الأمامي والأبواب الأمامية ولكنه يصبح أكثر سمكًا في الخلف. كما نجد بعض عناصر سيارات الهاتشباك موجودة مع bz مثل وجود زعنفة صغيرة تتوسط الجهة الخلفية.

وتتميز تويوتا bz بهذا الميل الشديد للسقف مما يضفي عليها شخصية قوية خاصة بها كما يميل صندوق الأمتعة الخلفي لغة تصميم حادة تشبه الصندوق كما نرى سبويلر في الخلف لتحسين الديناميكية الهوائية.

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كما تتميز سيارة bZ Compact SUV بلغة تصميم شرسة ويبلغ طول هذا المفهوم 178.6 بوصة ، وهو أقصر بست بوصات من bZ4X ، وقاعدة العجلات تصل لـ 108 بوصات وبالتالي أقل بـ 4 بوصات من طراز bZ4X. في حين أن bZ Compact أقل ارتفاعًا عن الأرض بمقدار 3.6 بوصات من bZ4X ، إلا أن عرضها أكثر بمقدار 1.1 بوصة.

لا تقدم تويوتا أي تفاصيل حول وحدة نقل bZ Compact ، بخلاف التأكيد على أنها كهربائية بالكامل وأنها  ستوفر "متعة القيادة ، والأداء الذي يتميز بالمرح".

وسبق أن أعلنت شركة "تويوتا" أن لديها خططًا لتقديم حوالي 30 طرازا كهربائيا في أسواق العالم البعض منها يستهدف أسواقا مخصصة، خمسة منها تحمل لوحة bZ (التي تعني "Beyond Zero"). من المحتمل أن يكون مفهوم bZ Compact واحدًا من الخمسة ، ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج التجاري خلال السنوات القليلة الماضية ويحمل لوحة اسم تويوتا bZ3X.
 

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