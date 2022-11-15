تويوتا تكشف عن طرازها الهجين بريوس موديل 2023.. صور

كشفت شركة تويوتا سابقا عن صور لسياراتها الجديدة بريوس، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك تأكيد بأنها سيارة بريوس، ولكن الأن وقبل الكشف عنها رسميا، وتم تأكيد إصدار تويوتا بريوس موديل2023 من خلال الصور التشويقية التي نشرتها شركة تويوتا، حيث أن بريوس موديل 2023 هي الجيل الخامس من مجموعة سيارات بريوس .
وسيتم عرض سيارة تويوتا بريوس موديل 2023 الهجينة الجديدة لأول مرة يوم الأربعاء 16 نوفمبر، حيث إن العرض الأول من المقرر له البدء الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي باليابان.
ونتوقع أن يكون تصميم بريوس أكثر نعومة ويظهر ذلك من خلال المصابيح الأمامية المستوحاة من سيارة كراون سبورت الكروس أوفر المدمجة للسوق الياباني، وتقدم أيضا بخط سقف منحدر بقوة وتنتمي سيارة بريوس موديل 2023 إلي فئة السيارات الهاتشباك والليفتباك.
علاوة علي ذلك فأن سيارة تويوتا بريوس موديل 2024 ستصل إلي أمريكا بمستوى أعلى من كفاءة، وتعتمد سيارة بريوس علي محرك احتراق يعمل بالوقود الهيدروجيني.
والجدير بالذكر أن شركة تويوتا ستضع بطاريات صلبة في سيارة إنتاجية هجينة بحلول 2025، ولا نعلم حتي الأن أي إصدار من تويوتا سيتم فيه وضع البطاريات الصلبة .