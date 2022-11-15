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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن طرازها الهجين بريوس موديل 2023.. صور

سيارة تويوتا بريوس
سيارة تويوتا بريوس موديل 2024

كشفت شركة تويوتا سابقا عن صور لسياراتها الجديدة بريوس، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك تأكيد بأنها سيارة  بريوس، ولكن الأن وقبل الكشف عنها رسميا، وتم تأكيد إصدار تويوتا بريوس موديل2023 من خلال الصور التشويقية التي نشرتها شركة تويوتا، حيث أن بريوس موديل 2023 هي الجيل الخامس من مجموعة سيارات بريوس .

 سيارة تويوتا بريوس موديل 2024

وسيتم عرض سيارة تويوتا بريوس موديل 2023 الهجينة الجديدة لأول مرة يوم الأربعاء 16 نوفمبر، حيث إن العرض الأول من المقرر له البدء الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي باليابان.

 سيارة تويوتا بريوس موديل 2024

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ونتوقع أن يكون تصميم بريوس أكثر نعومة ويظهر ذلك من خلال المصابيح الأمامية المستوحاة من سيارة كراون سبورت الكروس أوفر المدمجة للسوق الياباني، وتقدم أيضا بخط سقف منحدر بقوة وتنتمي سيارة بريوس موديل 2023 إلي فئة السيارات الهاتشباك والليفتباك.

 سيارة تويوتا بريوس موديل 2024


علاوة علي ذلك فأن سيارة تويوتا بريوس موديل 2024 ستصل إلي أمريكا بمستوى أعلى من كفاءة، وتعتمد سيارة بريوس علي محرك احتراق يعمل بالوقود الهيدروجيني.

 سيارة تويوتا بريوس موديل 2024

والجدير بالذكر أن شركة تويوتا ستضع بطاريات صلبة في سيارة إنتاجية هجينة بحلول 2025، ولا نعلم حتي الأن أي إصدار من تويوتا سيتم فيه وضع البطاريات الصلبة .

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