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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل: اجتماع وزاري لدعم مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

صرح الفريق كامل الوزير وزير النقل بأن الاجتماع الوزاري الأول لإعداد الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط Kick-off Ministerial Meeting for Teasibility Study Phase 2 of" " سينعقد غدا الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 وذلك بحضور  وزراء النقل بدول حوض النيل ومنظمة الكوميسا ومفوضية البنية التحتية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد وزير النقل أن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على خطوات محددة لدعم تنفيذ المشروع (VICMED)،خاصة مع حرص مصر على تعظيم وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن مشروع VICMED  سيمثل العمود الفقري لمشروعات النقل الإقليمية المستقبلية بالتكامل مع الطرق السريعة والسكك الحديدية كما يهدف الاجتماع  إلى تسليط الضوء على أهمية المشروع ودوره الهام  في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، فضلا عن إطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع.

انطلاق العديد من الجلسات الحوارية

جدير بالذكر ان المؤتمر سيشهد انطلاق العديد من الجلسات الحوارية وهي  (تقدم مشروع فيك ميد وطريق التقدم- التعاون الإقليمي في النقل النهري -فرص الاستثمار في بحيرة البرت ونهر ألبرت-تجارب عالمية في مشاريع النقل النهري -ميناء الإسكندرية الكبير بوابة البحر الأبيض المتوسط ) وذلك بحضور الوزراء الأفارقة المعنيين وخبراء النقل النهري بالدول الأفريقية.

وزير النقل البحر المتوسط السكك الحديدية الدول الافريقية مصر

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