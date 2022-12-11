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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع القدرات الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

مياه القناة : رفع
مياه القناة : رفع القدرات الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطات الصرف الصحي ساهمت في رفع قدرات المحطات يعد انجازاً جديداً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي إقليم القناة" بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك الاستيعاب تصرفات مياه الصرف والقضاء علي الطفوحات وتحمل الزيادة السكانية، وإطالة عمرها الافتراضي في العمل.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال الاحتلال والتجديد والتطوير لمحطة رفع صرف صحي الزراير بحي الأربعين ساهمت في رفع قدرتها الإنتاجية من 45 ألف متر مكعب يوم، إلى ٥٨ ألف م٣/ يوم، من خلال زيادة قدرة الطلمبات من ٢٧٠ لتر/ ثانية، إلى ٣٥٠ لتر/ ث، لتخدم نحو ١٣٠ ألف نسمة، بمناطق كفر حمودة، وتل القلزم، وعمر بن الخطاب، بجانب شبكات الصرف بمناطق العبور، وكفر احمد عبده، والمدينة الصناعية، والزراير، والملاحة الجديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه يتابع الأعمال النهائية لعملية الإحلال والتجديد والتطوير لمحطة رفع صرف صحي الحرفيين بمحافظة السويس، لزيادة قدرتها من 43 ألف متر مكعب يوم الي 60 إلف متر مكعب يوم، لإطالة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها، لتدخل الخدمة قريبا وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

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وأضاف رئيس مياه القناة ، ان محطة رفع صرف صحى الجبلايات تعمل حالياً بكامل طاقتها التصميمية بسعة 56000 ألف متر مكعب يوم، وذلك بعد أعمال الاحلال والتجديد والتطوير ورفع كفاءتها لتخدم عدة محطات فرعية، منها محطة العمدة، وقرية عامر، الحطابه، وعمر أبن الخطاب، والشعروايه، ومنطقة الجبلايات، ومنطقة السيد هاشم، والمنشية، ومحطة الحسيني، والجوهري، وابو عارف، وتلك المحطات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إن هناك عدداً من محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها بمحافظات القناة تم دخولها الخدمة وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتساهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة وخاصة بالقري والمناطق المحرومة، في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك في إطار لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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