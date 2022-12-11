تحرير 46 محضرًا تموينيًا بدمياط وتوريد 23500 طن أرز للشون

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير المديرية وبحضور مدير حماية المستهلك ورجال الرقابه التموينية وبناحية مركز الزرقا ، حملة مكبرة لضبط المخالفين.

تم ضبط عدد 6 مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.. وضبط عدد 3 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى + عدد 22 محضر مخالفة عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة + ١٤ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور تداولها (بإجمالى ٤٦ محضرًا) .

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى هذا الشأن .

وعلى صعيد آخر تمت زيادة كميات الأرز الموردة إلى الشون والمضارب المعتمده إلى 23500 طن.