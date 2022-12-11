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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات شبابية بـ 60 ألف جنيه

5 سيارات بـ 60 ألف
5 سيارات بـ 60 ألف جنيه

بعد زيادة أسعار السيارات موديل 2022 خلال الفترة الماضية لجأ الكثير من المصريين، وخصوصا فئة الشباب لشراء   سيارات مستعملة تناسب دخولهم الشهرية، وتتماشي مع قدرتهم الشرائية ، ويوفر السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات المستعملة التي تتميز برخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات شبابية لا تتخطي 60 ألف جنيه .

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1-فيات 127 موديل 1984

تحتوي سيارة فيات 127 موديل 1984 علي محرك سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأصفر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 69999 ألف/كم، وتحتوي السيارة علي إطارات جديدة، وبطارية جديدة، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 11 شهر.

فيات 127 موديل 1984

تقدم سيارة فيات 127 موديل 1984 بسعر 23 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-لادا 1500 موديل 1982

تمتلك سيارة لادا 1500 موديل 1982 محرك سعة 1500 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 69999 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية حتي شهر 6 القادم من العام الجديد، وتحتوي السيارة علي ، راديو، بلوتوث، وفرش مقاعد من الجلد.

لادا 1500 موديل 1982

تعرض سيارة لادا 1500 موديل 1982 للبيع بسعر 28 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-سوزوكي سويفت 1994

تستخدم سيارة سوزوكي سويفت 1994 محرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 119999ألف/كم، وبها رخصة منتهيه، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي السيارة ، علي كاسيت، وبطارية جديدة، وكاوتش جديد، وتكيف يحتاج الي شحن.

سوزوكي سويفت 1994

يصل سعر سيارة سوزوكي سويفت 1994 الي 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-شيري ايه 15 موديل 2007

تستمد سيارة شيري ايه 15 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض السيارة باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 19999 الف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية، وتحتوي السيارة علي بلوتوث، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي.

شيري ايه 15 موديل 2007

تأتي سيارة شيري ايه 15 موديل 2007 بسعر 49 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5-كيا سايبا موديل 2009

تحصل سيارة كيا سايبا موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 119999ألف/كم، وتحتوي السيارة علي راديو، وكاسيت، وزجاج امامي وخلفي يدوي.

كيا سايبا موديل 2009

تتوافر سيارة كيا سايبا موديل 2009 بسعر 59 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

فيات 127 موديل 1984 لادا 1500 موديل 1982 سوزوكي سويفت 1994 شيري ايه 15 موديل 2007 كيا سايبا موديل 2009

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