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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: العلاقة بين روسيا والدول الغربية وصلت لمرحلة المواجهة

صدى البلد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد إن العلاقة بين روسيا والغرب وصلت إلى مرحلة المواجهة.

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الدول الغربية لا تحب روسيا ولن تحبها بشكل خاص على الرغم من أن روسيا لا تحتاجها، موضحا أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية لا تتحرك حيث بدأت مرحلة المواجهة.

وأضاف: "علينا أن نكون متحفظين وأقوياء وأن تكون لدينا القوة الكامنة لأنه سيتعين علينا أن نعيش في بيئة هذه المواجهة.. أوروبا بتصريحاتها المتكررة بأنها تريد التخلص من (الاعتماد على روسيا) والتبعية لها بشأن الغاز، إلا أنها استبدلتها بتبعية الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي".

وأضاف بيسكوف "يكشف الأوروبيون عن رغبتهم بالتخلص من تبعية الاعتماد على روسيا بالغاز.. لكن في الوقت نفسه، إنهم لا يصرحون بأنهم يريدون استبدال تبعية واحدة بتبعية أخرى.. لقد استبدلوا الآن الاعتماد على الغاز الروسي بالاعتماد على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال".

وأوضح بيسكوف: "عندما يخسر الأوروبيون مليارات اليوروهات كل يوم، فإن هذه المليارات من الدولارات يتم جنيها بالفعل في واشنطن".

في سياق منفصل، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن روسيا تعزز إنتاج أقوى الأسلحة بما في ذلك القائمة على المبادئ المادية الجديدة لمواجهة الدول الغربية التي تدعم نظام كييف.

وأضاف ميدفيديف أن "عدونا راسخ في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وعدد كبير من الأماكن الأخرى التي أقسمت على الولاء للنازيين اليوم"، لافتا إلى أنه لذلك تعزز روسيا إنتاج أقوى وسائل التدمير"، على حد قوله.
 

الكرملين روسيا الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مجلس الأمن الروسي

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